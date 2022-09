Tik Tok, arriva il pulsante "non mi piace" (Di lunedì 26 settembre 2022) Dopo una sperimentazione di alcuni mesi, il social ha lanciato la nuova funzione con l'obiettivo di rendere la community più sicura. Ma il numero di 'non mi piace' ricevuti non sarà ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 settembre 2022) Dopo una sperimentazione di alcuni mesi, il social ha lanciato la nuova funzione con l'obiettivo di rendere la community più sicura. Ma il numero di 'non mi' ricevuti non sarà ...

