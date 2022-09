Thor: Love and Thunder - Christian Bale ha improvvisato alcune scene, ma erano vietate ai minori (Di lunedì 26 settembre 2022) Christian Bale ha svelato che sul set di Thor: Love and Thunder ha improvvisato molte scene, poi tagliate perché sarebbero state vietate ai minori. Christian Bale ha improvvisato molte scene del film Thor: Love and Thunder, in cui ha avuto la parte di Gorr, e l'attore ha rivelato che alcuni momenti erano vietati ai minori. L'attore ha parlato del progetto della Marvel in cui interpreta l'iconico villain in occasione di un'intervista rilasciata al magazine Inverse. Le dichiarazioni di Christian Bale svelano che l'attore voleva spingersi oltre i limiti ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 settembre 2022)ha svelato che sul set diandhamolte, poi tagliate perché sarebbero stateaihamoltedel filmand, in cui ha avuto la parte di Gorr, e l'attore ha rivelato che alcuni momentivietati ai. L'attore ha parlato del progetto della Marvel in cui interpreta l'iconico villain in occasione di un'intervista rilasciata al magazine Inverse. Le dichiarazioni disvelano che l'attore voleva spingersi oltre i limiti ...

