Sofia | Sinner | Musetti | Fognini e Sonego in tabellone | Seppi quasi

Sono quattro gli azzurri ai nastri di partenza del "Open", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si sta disputando sul ... Jannik, n.11 ATP e prima testa di serie, ...Dopo la Coppa Davis e la Laver Cup, si riaccende la corsa per le Nitto ATP Finals di Torino. Jannik, quattordicesimo nella Pepperstone ATP Live Race To Turin, è iscritto a, torneo dove ha festeggiato il primo titolo ATP nel 2020 e l'anno scorso si è confermato campione senza cedere ...Sono quattro gli azzurri ai nastri di partenza del “SofiaOpen”, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si sta disputando ...Dopo la Coppa Davis e la Laver Cup, si riaccende la corsa per le Nitto ATP Finals di Torino. Jannik Sinner, quattordicesimo nella Pepperstone ...