“Si sono picchiate”, Ciacci a sorpresa su Pamela Prati e Valeria Marini (Di lunedì 26 settembre 2022) L’ingresso di Giovanni Ciacci al GF Vip 7 ha smosso le carte in tavola, soprattutto a seguito di una rivelazione su Pamela Prati e Valeria Marini. Il costumista e opinionista televisivo, infatti, ha sorpreso tutti con un retroscena sulle due showgirl: ecco le sue parole. Sin dal suo ingresso nella casa del GF Vip 7, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 26 settembre 2022) L’ingresso di Giovannial GF Vip 7 ha smosso le carte in tavola, soprattutto a seguito di una rivelazione su. Il costumista e opinionista televisivo, infatti, ha sorpreso tutti con un retroscena sulle due showgirl: ecco le sue parole. Sin dal suo ingresso nella casa del GF Vip 7, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vale97B : RT @Ginevracasalin: In che senso Valeria Marini e Pamela Prati si sono picchiate in passato ? #gfvip - Monikino : Le voci del popolo iraniano oppresso e amante della libertà sono le voci delle ragazze e delle donne iraniane che s… - Ginevracasalin : In che senso Valeria Marini e Pamela Prati si sono picchiate in passato ? #gfvip - xLaylaKenobi_ : RT @soansiosaa: La povera gente che si è suicidata perché discriminata,i femminicidi che oramai sono all’ordine del giorno,le coppie omoses… - dearbiba2000 : RT @soansiosaa: La povera gente che si è suicidata perché discriminata,i femminicidi che oramai sono all’ordine del giorno,le coppie omoses… -