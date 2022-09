“Sei brutto, sei un animale, ti ammazzo”. Gli insulti choc di una maestra al bambino in una scuola di Isernia (Di lunedì 26 settembre 2022) Per quattro mesi sospesa dall’insegnamento. E’ questo il provvedimento cautelare emesso dal giudice delle indagini preliminari di Isernia, su richiesta della Procura, e notificato questa mattina ad una insegnante di una scuola d’infanzia di Isernia. Gli accertamenti sono scattati a seguito della denuncia sporta, lo scorso 12 febbraio, dalla madre di un bimbo di quattro anni che frequenta l’asilo. La donna ha segnalato che, a partire dal mese di dicembre 2021, il figlio mostrava evidenti “segni di malessere, come crisi di pianto, incubi notturni, stati di paura, che lo facevano svegliare dal sonno urlando e piangendo e lo spingevano a isolarsi. Il piccolo, inoltre, aveva riferito alla madre che “la maestra quando stava a scuola lo picchiava”. La mamma denuncia un episodio brutale La madre dell’alunno, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 settembre 2022) Per quattro mesi sospesa dall’insegnamento. E’ questo il provvedimento cautelare emesso dal giudice delle indagini preliminari di, su richiesta della Procura, e notificato questa mattina ad una insegnante di unad’infanzia di. Gli accertamenti sono scattati a seguito della denuncia sporta, lo scorso 12 febbraio, dalla madre di un bimbo di quattro anni che frequenta l’asilo. La donna ha segnalato che, a partire dal mese di dicembre 2021, il figlio mostrava evidenti “segni di malessere, come crisi di pianto, incubi notturni, stati di paura, che lo facevano svegliare dal sonno urlando e piangendo e lo spingevano a isolarsi. Il piccolo, inoltre, aveva riferito alla madre che “laquando stava alo picchiava”. La mamma denuncia un episodio brutale La madre dell’alunno, ...

