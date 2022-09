Sampdoria, ecco Sabiri: l’asso nella manica di Giampaolo (Di lunedì 26 settembre 2022) Sampdoria, i quotidiani sportivi esaltano l’inizio di stagione di Sabiri, l’asso nella manica per Giampaolo A fare la differenza per la Sampdoria, tra le giovani leve, sarà Abdelhamid Sabiri. Il trequartista marocchino si è già messo in luce in questo inizio di stagione, come sottolinea la Gazzetta dello Sport. IL COMMENTO – «Sta confermando in questo avvio di stagione tutte le qualità emerse da gennaio in poi con la maglia blucerchiata. E il nazionale marocchino suscita sempre maggiori attenzioni. In estate si erano interessate al trequartista mancino sia la Fiorentina che la Roma. E se quelle tracce restano, potrebbero emergerne presto altre. L’intuito i dFaggiano a scovarlo all’Ascoli, l’abilità di Osti di acquistarlo per un milione con ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 settembre 2022), i quotidiani sportivi esaltano l’inizio di stagione diperA fare la differenza per la, tra le giovani leve, sarà Abdelhamid. Il trequartista marocchino si è già messo in luce in questo inizio di stagione, come sottolinea la Gazzetta dello Sport. IL COMMENTO – «Sta confermando in questo avvio di stagione tutte le qualità emerse da gennaio in poi con la maglia blucerchiata. E il nazionale marocchino suscita sempre maggiori attenzioni. In estate si erano interessate al trequartista mancino sia la Fiorentina che la Roma. E se quelle tracce restano, potrebbero emergerne presto altre. L’intuito i dFaggiano a scovarlo all’Ascoli, l’abilità di Osti di acquistarlo per un milione con ...

