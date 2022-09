“Quando è nata Luna Marì”. GF Vip 7, la rivelazione di Antonino Spinalbese fa tremare Belen (Di lunedì 26 settembre 2022) GF Vip 7, è passata solo una settimana ma la temperatura nella Casa è già bollente: ad alzarla ulteriormente è Antonino Spinalbese che è tornato a parlare di Belen Rodriguez. Parole che non piaceranno alla showgirl argentina che, pare, si addirittura arrivata a diffidare l’ex compagno e padre di Luna Marì dal fare rivelazioni all’interno del programma. La storia con Belen non è finita affatto bene. Se non per il bellissimo punto debole: la figlia Luna Marì.“Luna Marì è la mia vita, la donna che amerò per sempre”, ha confessa to al settimanale di Signorini dopo aver accettato l’invito ad entrare nella casa. “Sarà lei che mi mancherà, è il mio punto debole”. Antonino entra a far parte del reality come ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 settembre 2022) GF Vip 7, è passata solo una settimana ma la temperatura nella Casa è già bollente: ad alzarla ulteriormente èche è tornato a parlare diRodriguez. Parole che non piaceranno alla showgirl argentina che, pare, si addirittura arrivata a diffidare l’ex compagno e padre didal fare rivelazioni all’interno del programma. La storia connon è finita affatto bene. Se non per il bellissimo punto debole: la figlia.“è la mia vita, la donna che amerò per sempre”, ha confessa to al settimanale di Signorini dopo aver accettato l’invito ad entrare nella casa. “Sarà lei che mi mancherà, è il mio punto debole”.entra a far parte del reality come ...

thestepsforward : @Ale_bert16 E quando è nata questa criminalità? Trup ha alimentato l’odio, la povertà, il razzismo, la cattiva sani… - nexusSEI_6 : RT @giocam79: @corrini Che meraviglia, non riuscite a fare autocritica neanche davanti a una disfatta del genere. A proposito, fate uno squ… - _highwalls__ : @_neve qua si parla tanto del sud, ma quando sento dire ste cose ringrazio dio di non essere nata al nord. siete un… - MLenaBlueberry : @EraMinoErraiola @paul69trap Io ne sento altrettante da gente laureata e “acculturata”. Il voto è coscienza civile.… - biggerthangio : @allecarioca @kittyvmpire Hanno tanto amore da dare come i genitori etero. Sono nata da una mamma e un papà che pur… -