Napoli-Torino, Lozano rientrerà dagli States giusto in tempo per la rifinitura, sarà sfida con Zerbin

Con Politano fuori per infortunio, contro il Torino Spalletti dovrà necessariamente affidarsi a Hirving Lozano per la fascia destra del suo Napoli. Ma il messicano rientrerà in città solo all'ultimo minuto, per gli impegni con la Nazionale. Il Corriere dello Sport scrive: "Giocherà l'ultima amichevole contro la Colombia alle 4 italiane di mercoledì a Santa Clara, in California, e poi si catapulterà in Italia. Tra giovedì e venerdì, giusto in tempo per la rifinitura verso il Toro". Resta lui il candidato per il ruolo. "Però tutto dipende dalle condizioni in cui rientrerà dagli States: il morale sarà sicuramente migliorato dopo il gol con il Perù, un altro nazionale dopo quelli di Raspadori e Kvara, ma ...

