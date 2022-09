Milano Fashion Week, Giorgio Armani e la perfezione dell’oro: “Mi trovo ad affrontare uno scontro violento con visioni di moda diverse dalla mia” (Di lunedì 26 settembre 2022) “Per una donna, impiegare del tempo per truccarsi, vestirsi, insomma per quello che si dice ‘mettersi in ordine’ non vuol dire sprecare tempo. E più ci si dedica meno tempo si impiega a compiere tutte le operazioni. Talvolta basta un orecchino, un filo di rossetto, per fare la differenza. Le donne vestite bene e con eleganza hanno la consapevolezza di essere un buon messaggio nel mondo, quando vogliono”. A 88 anni, Giorgio Armani è più innamorato che mai del suo lavoro, della moda e delle donne. Così innamorato e dedito a quello che fa da non esitare nemmeno a mettersi in discussione. “Mi dicono di fare quello che mi piace ma se quello che piace a me non piace agli altri o è fuorimoda, allora non va bene. Per questo ogni volta devo stare ben attento a valutare quello che succede intorno a me e calibrare ciò che è di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) “Per una donna, impiegare del tempo per truccarsi, vestirsi, insomma per quello che si dice ‘mettersi in ordine’ non vuol dire sprecare tempo. E più ci si dedica meno tempo si impiega a compiere tutte le operazioni. Talvolta basta un orecchino, un filo di rossetto, per fare la differenza. Le donne vestite bene e con eleganza hanno la consapevolezza di essere un buon messaggio nel mondo, quando vogliono”. A 88 anni,è più innamorato che mai del suo lavoro, dellae delle donne. Così innamorato e dedito a quello che fa da non esitare nemmeno a mettersi in discussione. “Mi dicono di fare quello che mi piace ma se quello che piace a me non piace agli altri o è fuori, allora non va bene. Per questo ogni volta devo stare ben attento a valutare quello che succede intorno a me e calibrare ciò che è di ...

