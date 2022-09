Ma le proteste continuano in Iran e nel mondo (Di lunedì 26 settembre 2022) Aveva solo 20 anni Hadis Najafi ed è stata brutalmente uccisa con sei colpi di arma da fuoco dalle forze di sicurezza Iraniane, che l’hanno raggiunta al petto, in viso e al collo. X proteste in Iran: senza velo si muore Capelli biondi e niente velo, stava protestando nella città di Karaj, vicino a Teheran, come stanno facendo in moltissimi. La causa è l’uccisione di Mahsa Amini, morta ... Leggi su iodonna (Di lunedì 26 settembre 2022) Aveva solo 20 anni Hadis Najafi ed è stata brutalmente uccisa con sei colpi di arma da fuoco dalle forze di sicurezzaiane, che l’hanno raggiunta al petto, in viso e al collo. Xin: senza velo si muore Capelli biondi e niente velo, stava protestando nella città di Karaj, vicino a Teheran, come stanno facendo in moltissimi. La causa è l’uccisione di Mahsa Amini, morta ...

