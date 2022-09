Le dichiarazioni degli esponenti dopo i primi dati (Di lunedì 26 settembre 2022) Alla luce dei primi instant poll e delle prime proiezioni, gli esponenti delle varie forze politiche hanno commentato i risultati che, in seguito, dovranno essere confermati dai dati precisi delle urne. Conferme, come l’ascesa di Fratelli d’Italia a primo partito nel Paese, e sorprese, tra cui la crescita del Movimento 5 Stelle rispetto agli ultimi sondaggi e il pessimo risultato di Partito Democratico e Lega. Debora Serracchiani, del Pd, ha affermato che questa è stata «una serata triste per il Paese». Matteo Salvini, che potrebbe veder messa in discussione la sua leadership, ringrazia comunque con un tweet gli elettori per la vittoria del centrodestra, mentre Ricciardi del Movimento 5 Stelle afferma che, nonostante i commentatori dessero il M5S per morto, oggi è «il terzo partito in questo Paese». «Abbiamo conseguito un grande ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 26 settembre 2022) Alla luce deiinstant poll e delle prime proiezioni, glidelle varie forze politiche hanno commentato i risultati che, in seguito, dovranno essere confermati daiprecisi delle urne. Conferme, come l’ascesa di Fratelli d’Italia a primo partito nel Paese, e sorprese, tra cui la crescita del Movimento 5 Stelle rispetto agli ultimi sondaggi e il pessimo risultato di Partito Democratico e Lega. Debora Serracchiani, del Pd, ha affermato che questa è stata «una serata triste per il Paese». Matteo Salvini, che potrebbe veder messa in discussione la sua leadership, ringrazia comunque con un tweet gli elettori per la vittoria del centrodestra, mentre Ricciardi del Movimento 5 Stelle afferma che, nonostante i commentatori dessero il M5S per morto, oggi è «il terzo partito in questo Paese». «Abbiamo conseguito un grande ...

paolotinti5 : @serracchiani Ho sentito le sue dichiarazioni post voto. Guarda in casa della Lega??? Ma state vivendo la più grand… - angelinascanu : @lorepregliasco Ma avete visto i voti uno per uno degli ex votanti PD? Ma che film vi fate... @ItaliaViva e… - Albarien : @r_campix @dbollini @pap1pap Le dichiarazioni degli ultimi giorni x caricare gli incerti (“faremo il 20%”) lasciano… - matteo_nelli : RT @autocostruttore: La destra non ha stravinto, anzi rischia pure di perdere. Fondamentali le dichiarazioni suicide di Salvini e B. degli… - autocostruttore : La destra non ha stravinto, anzi rischia pure di perdere. Fondamentali le dichiarazioni suicide di Salvini e B. degli ultimi giorni. -