'Il Movimento 5 Stelle è vivissimo', Conte tira un sospiro di sollievo LE REAZIONI (Di lunedì 26 settembre 2022) Giuseppe Conte può tirare un respiro di sollievo: se il risultato finale del Movimento si confermerà dentro la forchetta del 13,5 e il 17,5 per cento dei primi exit poll avrà ottenuto un primo ...

lorepregliasco : Inizia a diventare plausibile che al Senato il centrosinistra vinca meno collegi uninominali del Movimento 5 Stelle… - lorepregliasco : Come si diceva qualche giorno fa, in un certo senso il 'voto utile' per evitare una maggioranza di centrodestra, al… - you_trend : A Volturara Appula, luogo di nascita di Giuseppe Conte, il Movimento 5 Stelle ha ottenuto l'81,04%.… - VivMilanoFSL : RT @you_trend: ?? Fratelli d'Italia è la lista più votata in quasi tutti i collegi del Senato nel centro e nord del Paese, mentre il Movimen… - S_Laurenti : RT @you_trend: ?? Fratelli d'Italia è la lista più votata in quasi tutti i collegi del Senato nel centro e nord del Paese, mentre il Movimen… -