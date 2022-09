Harry | l’affronto di Carlo che non riesce a perdonare

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 26 settembre 2022) Adesso che il principeè diventato re il suo rapporto con il principedovrà cambiare per forza. Il nuovo sovrano, infatti, sarebbe felice di riavere i Sussex a Corte per includerli nelle attività della famiglia. Ma il figlio non avrebbe per nulla perdonato quello che ritiene essere stato un vero e proprio affronto … L'articolo proviene da Velvet Gossip.