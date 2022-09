“GFVip 7”, Antonino Spinalbese torna a parlare di Belen: fan senza parole (Di lunedì 26 settembre 2022) Personaggi Tv. GFVip 7, Antonino Spinalbese torna a parlare di Belen: le sue parole sconvolgono i fan. Tra i protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip c’è sicuramente l’ex parrucchiere Antonino Spinalbese, il quale giorno dopo giorno sta prendendo sempre più confidenza con i suoi coinquilini, lasciandosi così andare a delle confidenze anche sulla sua vita privata. In queste ore, Antonino Spinalbese ha fatto una rivelazione scioccante sulla fine della sua relazione con Belen: vediamo nel dettaglio le sue parole.



Nuovi colpi di scena all’interno della casa del GFVip 7: Antonino Spinalbese è ... Leggi su tvzap (Di lunedì 26 settembre 2022) Personaggi Tv.7,di: le suesconvolgono i fan. Tra i protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip c’è sicuramente l’ex parrucchiere, il quale giorno dopo giorno sta prendendo sempre più confidenza con i suoi coinquilini, lasciandosi così andare a delle confidenze anche sulla sua vita privata. In queste ore,ha fatto una rivelazione scioccante sulla fine della sua relazione con: vediamo nel dettaglio le sueNuovi colpi di scena all’interno della casa del7:è ...

GiuliaSalemi93 : Ricapitolando: •Elenoire,la Pamy e Patty Lipstick promettono bene ma si prenderanno a capelli? •Attilio sta sfamand… - Simona43276333 : X carità Antonino è bello anche bravo ma nn può essere paragonato a B che conosciamo a fondo sono 2 entità totalmen… - FebyTH : RT @vilponti: Per ora uomini promossi Antonino Attilio e George donne promosse Carolina Wilma Gegia Gli altri troppo costruiti e in cerc… - Elisa60388018 : RT @santaPaziente: #Gfvip e niente, #Belen ha sempre ragione, #Antonino merita, è bello, educato, calmo, e per niente stupido. #Misonopiqci… - Elisa60388018 : RT @nuvolaconipiedi: Luca che stava per dire: 'ce po sta pure Belen Rodriguez' poi si è ricordato ei star parlando con Antonino Spinalbese… -