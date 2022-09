Georgia, Kvaratskhelia non si ferma più: in gol anche contro Gibilterra (Di lunedì 26 settembre 2022) La Georgia ha stravinto il proprio girone di Nations League e l’ha fatto con le giocate di Kvaratskhelia La Georgia ha stravinto il proprio girone di Nations League e l’ha fatto con le giocate di Kvaratskhelia. L’attaccante del Napoli ha trovato anche questa sera il gol che ha sbloccato la partita contro Gibilterra. Si è guadagnato e trasformato il rigore del momentaneo 0-1. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 settembre 2022) Laha stravinto il proprio girone di Nations League e l’ha fatto con le giocate diLaha stravinto il proprio girone di Nations League e l’ha fatto con le giocate di. L’attaccante del Napoli ha trovatoquesta sera il gol che ha sbloccato la partita. Si è guadagnato e trasformato il rigore del momentaneo 0-1. L'articolo proviene da Calcio News 24.

