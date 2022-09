Gazzetta – Juve | caccia all’erede di Chiellini | spunta Ndicka | Primapagina

(Di lunedì 26 settembre 2022) 2022-09-22 15:24:11 L’autorevole rosea: Lantus cerca un difensore centrale mancino sul mercato. La partenza di capitan Giorgioa Los Angeles ha creato un buco nella retroguardia di Allegri. I dirigenti bianconeri stanno monitorando con attenzione almeno quattro calciatori: due brasiliani e due francesi. In Italia viene seguito Igor della Fiorentina, in Inghilterra il suo connazionale Gabriel dell’Arsenal. In Francia interessa da tempo Badiashile del Monaco, mentre il nome nuovo arriva dalla Germania.– Lasi è inserita nella corsa a Evan. Il franco-camerunese classe 1999 è in scadenza di contratto a fine stagione con l’Eintracht Francoforte, da cui i bianconeri hanno ingaggiato l’esterno serbo Kostic nell’ultimo mercato ...

MarcoGuidi13 : Domani sulla @Gazzetta_it in edicola mia intervista a #Kulusevski. Spoiler: piacerà molto a #Conte, meno ai tifosi della #Juve #Tottenham - Gazzetta_it : Sedotto e abbandonato: da dove riparte Locatelli, il “capitan futuro” della Juve - Gazzetta_it : Torna #Szczesny, quanto è difficile rinunciare a #Perin: fin qui il migliore della #Juve - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Sedotto e abbandonato: da dove riparte Locatelli, il “capitan futuro” della Juve - StefaniaStefyss : RT @Gazzetta_it: Torna #Szczesny, quanto è difficile rinunciare a #Perin: fin qui il migliore della #Juve -

La Gazzetta dello Sport

Non perderti le Newsletter diPROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...Alla, però, non funzionava al di là di quanto mi impegnassi io'. Firmato Dejan Kulusevski, che si racconta in un'intervista delladello Sport , parlando anche del suo passato in ... Juve, Locatelli e le parole di Allegri: da leader a riserva Intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, il noto giornalista Paolo Bargiggia, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul futuro della panchina della Juve.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...