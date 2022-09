Exit poll Rai | Meloni vince ovunque ma Movimento 5 Stelle è primo al Sud

(Di lunedì 26 settembre 2022) Fratelli d’Italia è ilpartito in tutta Italia, ad eccezione del Sud e delle isole dove in testa c’è il. Secondo l’del Consorzio Opinio Italia per la Rai sulle votazioni alla Camera, il partito di Giorgiaconquista il 23% al Nord Ovest, il 26% al Nord Est, il 27% al Centro, ma solo il 20% al Sud dove invece il M5s ècon il 26% delle preferenze. Il Partito democratico, invece, è la seconda forza, ma non nel Sud dove invece è terzo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Come si può leggere l'esito della grande disfida elettorale, presentata da alcuni come analoga a quella famosa del 1948, se dobbiamo farlo a caldo, avendo in mano i dati degli, strumenti in passato con dei problemi ma sempre più raffinati da tecnologie statistiche che hanno tenuto conto degli errori passati Le chiavi interpretative sono molteplici, a seconda dell'...Ma se le tendenze dei primifossero confermate, la sfida, per i dem, si chiuderebbe con due parole secche: game over. Perché la forchetta indicata da Opinio - Rai è ben più bassa delle ...Primi dati anche per la Puglia. Le elezioni politiche vedono Fratelli d'Italia in testa già dagli exit poll, con la coalizione di centrodestra che dovrebbe avere la maggioranza ...(Adnkronos) – Sorrisi a trentadue denti, grande ottimismo, soddisfazione. Ma anche molta, moltissima cautela soprattutto alla luce dei dati che riguardano i partner della coalizione di centrodestra, i ...