Elezioni: Renzi a Cnn, Meloni non è un pericolo per democrazia (Di lunedì 26 settembre 2022) "In Italia cambiamo il presidente del Consiglio quasi ogni anno, sfortunatamente. Abbiamo bisogno di cambiare le regole per garantire stabilità. Io ero contro Giorgia Meloni, siamo cresciuti insieme ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 settembre 2022) "In Italia cambiamo il presidente del Consiglio quasi ogni anno, sfortunatamente. Abbiamo bisogno di cambiare le regole per garantire stabilità. Io ero contro Giorgia, siamo cresciuti insieme ...

Linkiesta : Vince il #bipopulismo, ma per il futuro un’alternativa c’è Ci sono anche buone notizie. Il risultato di #Calenda e… - fattoquotidiano : Elezioni, Scarpinato replica a Renzi: “Vengo diffamato da un portavoce prezzolato d’interessi di potenze straniere” - petergomezblog : Elezioni, Scarpinato replica a Renzi: “Vengo diffamato da chi gli italiani hanno imparato a conoscere come un porta… - massidanu : @StefanoTagliap3 @AliceBgo Cmq alle elezioni partono tutti da 0, questa storia che 5 anni fa presero deve finire????… - tobiamc : RT @DeShindig: I risultati delle elezioni in 1 parola Meloni: eja eja alala! Salvini: bollito BS: senilità Letta: acefalo Di Maio: disoccu… -