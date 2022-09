Elezioni, Letta dopo la sconfitta: “Colpa di Conte”. E sul dialogo con M5s dice: “Opposizioni in ordine sparso sarebbe regalo a destra” (Di lunedì 26 settembre 2022) Più che un’analisi della sconfitta, quasi un tentativo di scaricare la responsabilità della disfatta. Dal Nazareno, sede del Partito democratico, nel giorno successivo al flop del Partito democratico alle Elezioni, il segretario dem Enrico Letta dà la Colpa a Giuseppe Conte e al M5s per la vittoria del centrodestra guidata da Giorgia Meloni. “Ci siamo battuti in tutti i modi per evitare questo esito, ma se siamo arrivati al governo Meloni è per via del fatto che il leader M5s ha fatto cadere Draghi”, ha attaccato Letta, annunciando ora “un’opposizione dura e intransigente” da parte dei dem. Al di là delle accuse a Conte, Letta – annunciando anche il Congresso imminente del partito e annunciando di non volersi ricandidare – è però ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Più che un’analisi della, quasi un tentativo di scaricare la responsabilità della disfatta. Dal Nazareno, sede del Partito democratico, nel giorno successivo al flop del Partito democratico alle, il segretario dem Enricodà laa Giuseppee al M5s per la vittoria del centroguidata da Giorgia Meloni. “Ci siamo battuti in tutti i modi per evitare questo esito, ma se siamo arrivati al governo Meloni è per via del fatto che il leader M5s ha fatto cadere Draghi”, ha attaccato, annunciando ora “un’opposizione dura e intransigente” da parte dei dem. Al di là delle accuse a– annunciando anche il Congresso imminente del partito e annunciando di non volersi ricandidare – è però ...

