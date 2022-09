Elezioni 2022 | Luigi Di Maio fuori dal Parlamento

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - MediasetTgcom24 : Elezioni, Luigi Di Maio fuori dal Parlamento #dimaio - News24Italy : #Elezioni 2022, Calenda: 'Opposizione dura ma costruttiva, 8% base solida' - News24Italy : #Elezioni 2022, Le Pen si congratula con Meloni e Salvini -

Manca poco allebrasiliane, in programma domenica 2 ottobre. I due principali contendenti, il presidente in ... 26 settembrell centrodestra a guida Fratelli d'Italia vince le. La coalizione ottiene la maggioranza sia alla Camera che a Palazzo Madama. Netto il distacco del partito di Giorgia Meloni al 26% rispetto a Lega e Forza Italia, entrambi sotto la soglia del ...Giorgia Meloni at the headquarters of the Brothers of Italy (Fratelli d'Italia) in Rome, Italy, 26 September 2022. ANSA/ETTORE FERRARI Meloni, leader di Fdi: “Dagli italiani indicazione chiara, è ...Dati ancora non definitivi ma per molti il risultato è già acquisito. Entrano Liris, Sigismondi,Testa,Roscani e Silvestri oltre a Meloni per Fdi; per il Pd D’Alfonso e Fina;per la Lega il toscano ...