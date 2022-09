Elezioni 2022 | Bassetti | “Ora discontinuità in gestione Covid | stop restrizioni”

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - MediasetTgcom24 : Elezioni, Luigi Di Maio fuori dal Parlamento #dimaio - ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - Infinity_999 : RT @fattoquotidiano: Elezioni, Grillo pubblica un video con un nespolo: “M5s è come questo albero. Gliene fanno di tutti i colori eppure è… - 1970Germano : RT @flamulamaria: Ecco i primi esclusi eccellenti -

"Non mi candiderò al Congresso ma per le prossime settimane assicurerò la guida del Partito democratico". Lo ha detto Enrico Letta in conferenza stampa dal Nazareno, commentando l'esito delle. Le urne hanno decretato una sconfitta per il Partito democratico, che non ha raggiunto il 20% e non è stato in grado di costruire un fronte in grado di contrastare il centrodestra. A marzo c'...... il corrispondente in Italia del Pais, Daniel Verdu, scrive che "la coalizione vincente guidata dagli eredi del postfascismo Fratelli d'Italia, con Giorgia Meloni al timone, vince lesegnate ...Poi si proclama amico di Orban (che –dice- ha vinto regolari elezioni!) e tira la volata al partito spagnolo franchista di Vox. Ma anche se le sue convinzioni fossero davvero cambiate, i suoi alleati ...I risultati delle urne hanno incoronato Giorgia Meloni, trionfatrice incontrastata con il 26% ottenuto da Fratelli d’Italia, che diventa il 44% sommando i voti di tutta la coalizione. Mentre ...