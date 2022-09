Date di uscita, trailer, trame e cast degli show più amati (Di lunedì 26 settembre 2022) Netflix Tudum – A Global Fan Event – andato in scena questo weekend – è il classico appuntamento-sfilata di tutte le novità in arrivo sulla piattaforma digitale nei prossimi mesi. L’attenzione maggiore è stata rivolta ai “panel” dei titoli più amati, ovviamente: gli storici Bridgerton e The Crown, la commedia romantica Emily in Paris, il fantasy The Witcher e il thriller You, accanto a numerose nuove produzioni inedite e a spin-off ispirati ai personaggi e agli show più popolari, in arrivo da qui agli inizi del 2023. Leggi anche › “Bridgerton” e Shonda Rhimes inarrestabili: in arrivo la serie sulla regina Charlotte da giovane Netflix: lo spin-off sulla regina Charlotte Si tratta della serie che ricostruisce la gioventù della regina di ... Leggi su iodonna (Di lunedì 26 settembre 2022) Netflix Tudum – A Global Fan Event – andato in scena questo weekend – è il classico appuntamento-sfilata di tutte le novità in arrivo sulla piattaforma digitale nei prossimi mesi. L’attenzione maggiore è stata rivolta ai “panel” dei titoli più, ovviamente: gli storici Bridgerton e The Crown, la commedia romantica Emily in Paris, il fantasy The Witcher e il thriller You, accanto a numerose nuove produzioni inedite e a spin-off ispirati ai personaggi e aglipiù popolari, in arrivo da qui agli inizi del 2023. Leggi anche › “Bridgerton” e Shonda Rhimes inarrestabili: in arrivo la serie sulla regina Charlotte da giovane Netflix: lo spin-off sulla regina Charlotte Si tratta della serie che ricostruisce la gioventù della regina di ...

