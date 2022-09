Da Di Maio a Sgarbi, chi resta fuori dal Parlamento (Di lunedì 26 settembre 2022) AGI - Il taglio dei parlamentari, il deciso mutamento dei rapporti di forza a destra e il dominio della coalizione FdI-Lega-FI nei collegi uninominali ha lasciato fuori dal Parlamento molti volti noti della politica, alcuni dei quali non avranno nemmeno la chance di essere recuperati in quota proporzionale, non avendo le loro sigle superato la soglia del 3% o non essendo stati inseriti nelle liste plurinominali. Tra gli esempi di maggiore risonanza vi è quello di Luigi Di Maio, la cui neonata formazione, Impegno Civico, alleata col Pd, si è attestata allo 0,56%. La sconfitta del ministro degli Esteri nel collegio della Camera di Napoli fuorigrotta ha il sapore della beffa: a batterlo è stato un candidato pentastellato, l'ex ministro della Transizione Ecologica, Sergio Costa, la cui affermazione lascia a casa anche ... Leggi su agi (Di lunedì 26 settembre 2022) AGI - Il taglio dei parlamentari, il deciso mutamento dei rapporti di forza a destra e il dominio della coalizione FdI-Lega-FI nei collegi uninominali ha lasciatodalmolti volti noti della politica, alcuni dei quali non avranno nemmeno la chance di essere recuperati in quota proporzionale, non avendo le loro sigle superato la soglia del 3% o non essendo stati inseriti nelle liste plurinominali. Tra gli esempi di maggiore risonanza vi è quello di Luigi Di, la cui neonata formazione, Impegno Civico, alleata col Pd, si è attestata allo 0,56%. La sconfitta del ministro degli Esteri nel collegio della Camera di Napoligrotta ha il sapore della beffa: a batterlo è stato un candidato pentastellato, l'ex ministro della Transizione Ecologica, Sergio Costa, la cui affermazione lascia a casa anche ...

carlogubi : Esercizio di ottimismo post-voto: Memorabile batosta elettorale per Salvini in Veneto Di Maio, Sgarbi, Tremonti,… - V94Valerio : RT @Edoenonsolo: Trombati che non vedremo in Parlamento: - Adinolfi - Cunial - De Magistris - Di Maio - Paragone - Pillon - Rizzo - Sgarbi… - ComunistaRosso : Cottarelli, Di Maio, Cirinnà, Bellanova, Carfagna, Marcucci, Sgarbi, Paragone, Cunial, Romano, Nannicini, Fiano, So… - willas69 : RT @LiveSpinoza: Di Maio, Sgarbi, Paragone e Pillon fuori dal Parlamento. La Meloni ha già fatto anche cose buone. [@dar_riee] - ALavezzari : RT @LiveSpinoza: Di Maio, Sgarbi, Paragone e Pillon fuori dal Parlamento. La Meloni ha già fatto anche cose buone. [@dar_riee] -