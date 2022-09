CorSport: Mario Rui sergente di ferro, ha saputo spazzare via le critiche col lavoro e la pazienza (Di lunedì 26 settembre 2022) Il Corriere dello Sport dedica un pezzo a Mario Rui, sempre più protagonista nel Napoli e adesso anche in Nazionale, con il Portogallo. Sabato, titolare in Nations League, ha messo lo zampino nel 4-0 rifilato alla Repubblica Ceca, con un assist per Bruno Fernandes. Non veniva convocato dal Portogallo dal 2020. “la sua prestazione non è altro che la conferma di una crescita continua. Di una rivincita costruita col lavoro e la pazienza di chi ha saputo spazzare via critiche ingenerose che in certi casi sono state anche feroci, spropositate. Che carattere: un sergente di ferro”. Nonostante l’arrivo in estate di Olivera, è sempre Mario a giocare più minuti. “quando a maggio è arrivato Olivera dal Getafe la strada sembrava quasi segnata. ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 settembre 2022) Il Corriere dello Sport dedica un pezzo aRui, sempre più protagonista nel Napoli e adesso anche in Nazionale, con il Portogallo. Sabato, titolare in Nations League, ha messo lo zampino nel 4-0 rifilato alla Repubblica Ceca, con un assist per Bruno Fernandes. Non veniva convocato dal Portogallo dal 2020. “la sua prestazione non è altro che la conferma di una crescita continua. Di una rivincita costruita cole ladi chi haviaingenerose che in certi casi sono state anche feroci, spropositate. Che carattere: undi”. Nonostante l’arrivo in estate di Olivera, è semprea giocare più minuti. “quando a maggio è arrivato Olivera dal Getafe la strada sembrava quasi segnata. ...

