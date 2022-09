Coronavirus, 32 morti e 10.008 casi. Risalgono i ricoveri, tasso di positività al 15,2% (Di lunedì 26 settembre 2022) Il bollettino del 26 settembre 2022 Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 10.008 nuovi casi di Coronavirus (ieri 18.797) e 32 decessi (ieri 13) secondo i dati odierni contenuti nel bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Il totale dei casi registrati in Italia da inizio emergenza sale a quota 22.313.612, mentre i decessi per Covid sono stati complessivamente 176.912. Il numero degli attualmente positivi al virus è pari a 427.432 persone (ieri 428.286). Ministero della Salute – Iss – Aggiornamento casi Covid-19 del 26 settembre 2022 La situazione negli ospedali Le persone attualmente ricoverate in ospedale in area non critica con sintomatologia sono 3.461 (ieri 3.321, +140), mentre nelle terapie intensive italiane, a fronte di 16 nuovi ingressi giornalieri (ieri 7), il ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 settembre 2022) Il bollettino del 26 settembre 2022 Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 10.008 nuovidi(ieri 18.797) e 32 decessi (ieri 13) secondo i dati odierni contenuti nel bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Il totale deiregistrati in Italia da inizio emergenza sale a quota 22.313.612, mentre i decessi per Covid sono stati complessivamente 176.912. Il numero degli attualmente positivi al virus è pari a 427.432 persone (ieri 428.286). Ministero della Salute – Iss – AggiornamentoCovid-19 del 26 settembre 2022 La situazione negli ospedali Le persone attualmente ricoverate in ospedale in area non critica con sintomatologia sono 3.461 (ieri 3.321, +140), mentre nelle terapie intensive italiane, a fronte di 16 nuovi ingressi giornalieri (ieri 7), il ...

