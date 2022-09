Cassano: «Chiellini mi disintegrava. Suarez? Gliene ha date di santa ragione» (Di lunedì 26 settembre 2022) Intervenuto a Muschio Selvaggio da Fedez Antonio Cassano ha ricordato gli scontri in campo con Chiellini: le rivelazioni dell’ex fuoriclasse barese Intervistato nel podcast Muschio Selvaggio su Youtube, condotto da Fedez e Luis Sal, Antonio Cassano ha fatto questa confessione su Giorgio Chiellini. Chiellini – «Il difensore più cattivo contro cui abbia giocato? Chiellini. Un ragazzo di un’educazione unica ma in campo ti suonava di santa ragione in partita o in allenamento. Ti menava e poi ti chiedeva scusa. Ma ti disintegrava. Suarez lo aveva morso, ma prima lui Gliene aveva date di santa ragione. Lui te ne dava in modo elegante. Gli dicevo: ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 settembre 2022) Intervenuto a Muschio Selvaggio da Fedez Antonioha ricordato gli scontri in campo con: le rivelazioni dell’ex fuoriclasse barese Intervistato nel podcast Muschio Selvaggio su Youtube, condotto da Fedez e Luis Sal, Antonioha fatto questa confessione su Giorgio– «Il difensore più cattivo contro cui abbia giocato?. Un ragazzo di un’educazione unica ma in campo ti suonava diin partita o in allenamento. Ti menava e poi ti chiedeva scusa. Ma tilo aveva morso, ma prima luiavevadi. Lui te ne dava in modo elegante. Gli dicevo: ...

