Calenda non avrà il “suo” Draghi. E ora piange: “Destra pericolosa” (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set – La telenovela di Carlo Calenda e del Draghi bis – forse – è giunta al termine, dopo un mese in cui la noia è stata di casa. Il leader di Azione ha commentato in modo amaro il risultato elettorale, come riportato da Tgcom24. Calenda, l’ultima sviolinata a Draghi (speriamo) Calenda, prima di arrendersi, decide di sviolinare Mario Draghi un’ultima volta: “Sentiamo il dovere di ringraziare il presidente del Consiglio per il lavoro svolto a servizio del Paese. Così come ringraziamo i quasi due milioni di cittadini che hanno deciso di votare una lista nata a ridosso delle elezioni”, ha detto il leader di Azione. Che prima ancora aveva espresso rammarico perché “l’obiettivo di fermare la Destra non è stato raggiunto”. Poi, commentando un futuro governo Meloni, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set – La telenovela di Carloe delbis – forse – è giunta al termine, dopo un mese in cui la noia è stata di casa. Il leader di Azione ha commentato in modo amaro il risultato elettorale, come riportato da Tgcom24., l’ultima sviolinata a(speriamo), prima di arrendersi, decide di sviolinare Marioun’ultima volta: “Sentiamo il dovere di ringraziare il presidente del Consiglio per il lavoro svolto a servizio del Paese. Così come ringraziamo i quasi due milioni di cittadini che hanno deciso di votare una lista nata a ridosso delle elezioni”, ha detto il leader di Azione. Che prima ancora aveva espresso rammarico perché “l’obiettivo di fermare lanon è stato raggiunto”. Poi, commentando un futuro governo Meloni, ...

LaVeritaWeb : Fi all’8,2%, Carlo Calenda al 7,7%, Luigi Di Maio non entra in Parlamento. Daniela Santanché travolge Carlo Cottare… - dellorco85 : La vittoria della Meloni è tutta targata Letta. La somma csx + m5s avrebbe aperto altri scenari, ma gli occhi di ti… - fattoquotidiano : Il leader di Azione si era dato come obiettivo la soglia del 10%, ma non ci arriva. E intanto Matteo è già volato a… - robymark1 : RT @sparviero77: @riotta @pdnetwork definire sinistra il PD !!!e Riotta sarebbe un giornalista?? non sa vedere la realtà. è un povero sfiga… - Serik_tpol : RT @marcolillo: Calenda: “Obiettivo fermare la destra non raggiunto”. Obiettivo fermare la sinistra si -