Benevento | ripresi gli allenamenti | assenti i Nazionali | differenziato per due

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– E’ iniziata questo pomeriggio la settimana di lavoro delche porterà alla sfida di campionato contro l’Ascoli, la prima sotto la gestione di Fabio Cannavaro. Il neo tecnico della Strega, subentrato a Fabio Caserta a inizio della passata settimana, debutterà ufficialmente in Italia e in Europa contro la formazione guidata dall’ex Cristian Bucchi. Seduta a porte aperte per i giallorossi, che si sono ritrovati nel pomeriggio all’Antistadio “Carmelo Imbriani“. Dopo un passaggio in palestra, Cannavaro ha tenuto tutti a rapporto prima di iniziare il lavoro sul campo, dove non si sono visti due elementi della rosa.Veseli e Glik, i quali saranno regolarmente a disposizione per il match con i bianconeri. Tra gli, tuttavia, si potrebbe ...