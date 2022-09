Artrite reumatoide | torna la campagna ‘pARla più forte della tua AR’

Agenzia ANSA

Roma, 26 set. " Torna la campagna di sensibilizzazione sull'"pARla più forte della tua AR", promossa da AbbVie con il patrocinio dell'Associazione nazionale malati reumatici (Anmar) e dell'Associazione nazionale persone con malattie ...Pietro Scendoni "In questo incontro si parla di artriti, come quellae psoriasica, e di ... come la psoriasi, si possono associare a malattie reumatologiche come l'. Bisogna attivarsi ... L'artrite reumatoide registra 5mila nuovi casi ogni l'anno. Al via la campagna - Salute & Benessere La sindrome del tunnel carpale è uno dei disturbi più comuni e che investe le articolazioni di polso, dita e mani. Ecco di cosa si tratta e quali gli esercizi più efficaci ...Al via la nuova edizione della campagna di AbbVie, ora con nuovi contenuti e approfondimenti video. In Italia quasi 300 mila persone convivono con l’artrite reumatoide: “La remissione clinica traguard ...