Amici: ex ballerina è nella giura di Ballando con le Stelle (Di lunedì 26 settembre 2022) Ottime notizie per un ex volto di Amici, precisamente per una concorrente della quattordicesima edizione del talent. Si tratta di Klaudia Pepe, che sarà presente nella giura di Ballando con le Stelle in Albania. GIUDICE A Ballando CON LE Stelle – Amatissima dal pubblico, Klaudia ha preso parte ad Amici durante la quattordicesima edizione del programma. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 26 settembre 2022) Ottime notizie per un ex volto di, precisamente per una concorrente della quattordicesima edizione del talent. Si tratta di Klaudia Pepe, che sarà presentedicon lein Albania. GIUDICE ACON LE– Amatissima dal pubblico, Klaudia ha preso parte addurante la quattordicesima edizione del programma. L'articolo

Cosmopolitan_IT : La ballerina, confermata tra i professionisti del talent, ha condiviso su Instagram un messaggio per lo show che l'… - Novella_2000 : Un'ex ballerina di Amici diventa giudice a Ballando con le stelle - zazoomblog : Un’ex ballerina di Amici diventa giudice a Ballando con le stelle - #Un’ex #ballerina #Amici #diventa - infoitcultura : Ex ballerina di Amici sbarca a Ballando con le stelle albanese: ecco chi è - rache_z : RT @giu_carde: Unpopular opinion Asia non dovrebbe essere lì, nulla di personale ma la completa assenza di tecnica e di studio si vede e no… -