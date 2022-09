“Abbiamo un grande problema”, Belen fa un appello a sua mamma: c’entra Santiago (Di lunedì 26 settembre 2022) Questa notte Belen Rodriguez ha avuto qualche “problema” con Santiago ed ha fatto un appello a sua mamma e tutte le altre mamme Un rapporto meraviglioso quello tra la showgirl argentina e suo figlio, nato dall’amore con Stefano De Martino, che come ogni bambino porta qualche problema. Un simpatico siparietto mamma-figlio che ha fatto intenerire L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 26 settembre 2022) Questa notteRodriguez ha avuto qualche “” coned ha fatto una suae tutte le altre mamme Un rapporto meraviglioso quello tra la showgirl argentina e suo figlio, nato dall’amore con Stefano De Martino, che come ogni bambino porta qualche. Un simpatico siparietto-figlio che ha fatto intenerire L'articolo proviene da Inews24.it.

berlusconi : Il voto è l'unica arma che abbiamo per cambiare le cose. Per la prima volta in tutta la mia vita, ho visto code lu… - emmabonino : Spadaccia è stato per me un fratello più grande e credo sia stato così per molti altri radicali. Con Marco Pannel… - il_pucciarelli : «Abbiamo compiuto una grande rimonta. Siamo la terza forza politica, saremo una forza di opposizione coraggiosa, de… - PasiCecilia : RT @Anpinazionale: Pagliarulo a @radiopopmilano: 'Non c'è un pericolo di ritorno della dittatura fascista ma un pericolo per la Costituzion… - juventinaleuca7 : RT @frances75546703: @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Dalla storia del passato non abbiamo imparato proprio nulla, questa è una grande sconf… -