Wanda Nara | davanzale esplosivo | il video fa impazzire i fan

GiusCandela : Icardi pubblica chat con Wanda Nara, cancella e pubblica una sua foto con un bacio. #icardi #wandanara - SiavoushF : Wanda Nara and Mauro Icardi are separating I'm devastated - Gazzetta_it : Wanda annuncia la separazione da Icardi: 'Momento doloroso' - news24_inter : #Icardi e #Wanda: le foto che smentiscono la rottura - sportli26181512 : Telenovela Icardi-Wanda, torna il sereno? Bacio virtuale e messaggio di Mauro: 'Ti amo', FOTO: Ennesimo capitolo ne… -

A pochi giorni dall'annuncio della separazione da Mauro Icardiè tornata a far notizia condividendo alcune Instagram stories dove la si vede prima al fianco di L - Gante per uno shooting fotografico, poi in una tuta Balenciaga con un dettaglio non ...La relazione tra Mauro Icardi econtinua a far discutere. Tre giorni dopo l'annuncio della rottura tra la showgirl e imprenditrice argentina e l'ex attaccante dell' Inter , lo stesso calciatore pubblica alcune ...Sui social Mauro Icardi e Wanda Nara continuano a scambiarsi frecciate e pensieri via social, lei veste una maglia del Psg. E monta la polemica: è divorzio o una messa in scenaL'attaccante del Galatasaray pubblica sui social i messaggi con la showgirl: “Sei tossica!". Poi il "ti amo": i dettagli ...