Van Aert e l'ennesima occasione persa: il rischio di diventare un perdentone (Di domenica 25 settembre 2022) Alla fine il Re si è accomodato sul trono più alto del mondo. Remco Evenepoel grazie ad un'azione delle sue ha conquistato il campionato del mondo a Wollongong, riuscendo nell'impresa dopo aver vinto anche quello della categoria Juniores ad Innsbruck nel 2018. Alla vigilia ci si domandava chi tra lui e Wout Van Aert avrebbe avuto i gradi di capitano della Nazionale belga dopo il pastrocchio dell'anno passato, e lo stesso team ha corso molto simile a quanto fatto in casa dodici mesi fa, mandando in avanscoperta il classe '00 ritrovatosi stavolta nella fuga giusta e che lo ha portato in solitaria al successo di giornata. LEGGI ANCHE: Wout Van Aert ha rinnovato il contratto con la Jumbo Visma Van Aert continua a guardare gli altri vincere gli appuntamenti più importanti L'altro fenomeno, Van Aert, ha concluso al ...

