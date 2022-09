(Di domenica 25 settembre 2022) Se nella prima puntata di Tu si queDesi era arrabbiata con unritenuto inopportuno e troppo volgare, soprattutto nei confronti delle donne, nella seconda non è stata da meno. La conduttrice ha infatti perso le staffe con uno dei concorrenti, un artista e pittore campano, Salvatore. L’uomo è specializzato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Korovamilkbar76 : RT @antarticamente: La Giannini che a #indovinachivieneacena smerda il #jovabeachparty mostrando tutto quello che è successo e che gli 'eco… - blogtivvu : Tu si que vales, Maria De Filippi si infuria con un concorrente, poi chiede scusa: “Dovrei andare dall’analista”… - emma_vita00 : RT @RoncatoAgnese: 'Tu Si Que Vales': Un ricordo di Emma nella trasmissione... Il ritmo!? SEMPRE nel sangue?? - #TuSiQueVales #Emma https:/… - zazoomblog : “Tu si que vales” Maria De Filippi furiosa con un concorrente: mai vista così - #vales” #Maria #Filippi #furiosa… - infoitcultura : Tu si que vales-Maria De Filippi, ira sul pittore e mea culpa: “Dovrei contenermi e andare in analisi, scusa” -

... dopo gli applausi ed i consensi a seguito della sua esibizione sul palco di aggiunto la finale del noto programma televisivo "Tù sì", ha raggiunto la finale, lo rivedremo ancora su Canale ...Per la seconda puntata di Tu Sì, Belén Rodriguez non si è smentita e ha sfoggiato un look che le sta divinamente e la fa risultare insuperabile. Tra un concorrente e un altro, in cui si alternano momenti divertenti e ...Ascolti Tv sabato 24 settembre 2022. La settimana è giunta quasi al capolinea e il sabato è stato veramente variegato dal punto di vista televisivo. Tra trasmissioni divertenti e film. Ma cosa ha appa ...El próximo miércoles finaliza el plazo de adhesión a la campaña de vales de apoyo al pequeño comercio de PalmaActiva. 234 establecimientos ya se han adherido a la campaña, según informó ayer el Ayunta ...