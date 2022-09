Roma | immigrato tenta di violentare una ragazzina | picchiato dalla folla

(Di domenica 25 settembre 2022), 25 set – Scene di ordinaria integrazione. Ma non tutti si girano dall’altra parte, a prescindere dai giudizi sulle reazioni. Unafricano, accusato di aver molestato unaminorenne, è stato inseguito e, in via Collatina. Stando alle prime ricostruzioni, lo straniero si sarebbe denudato di fronte all’adolescente, mostrandole le parti intime nei pressi di un bar. A quel punto la madre dellaè uscita dal locale e ha iniziato, comprensibilmente, a inveire contro l’uomo.si denuda di fronte a: linciato “A na certa sento strillare ‘Fermatelo! Fermatelo!’, m’avvicino e un gruppo di gente aveva bloccato un ragazzo nero”, racconta un testimone su Facebook. “Lo bloccano, si forma un ...

AldoRossiSI : RT @IlPrimatoN: Lo straniero, africano, è stato poi arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentata violenza sessuale su minore https://t… - 2014Monaco : RT @IlPrimatoN: Lo straniero, africano, è stato poi arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentata violenza sessuale su minore https://t… - GianpaoloToson : RT @IlPrimatoN: Lo straniero, africano, è stato poi arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentata violenza sessuale su minore https://t… - IlPrimatoN : Lo straniero, africano, è stato poi arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentata violenza sessuale su minore - infoitinterno : Roma, immigrato africano linciato: tentata violenza su una ragazzina -

Liberoquotidiano.it

Di Maio con l'allora sindaca diVirginia Raggi (ANSA/ANGELO CARCONI) Anche nel Movimento 5 ... Matteo Salvini su Facebook scrisse: "nigeriano, permesso di soggiorno scaduto, spacciatore ...... la paura del diverso, dell', della crisi economica. Altra frase fatta: il centrodestra ... Entriamo in libreria ed è un trionfo di fasci littori: Il collasso di una democrazia,1922, L'... Roma, immigrato africano linciato: tentata violenza su una ragazzina StampaL’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, in collaborazione con la Direzione Centrale dell’Immigrazione di Roma ha eseguito un rimpatrio coattivo con riaccompagnamento in Algeria. Lo str ...L'esperto di demografia e immigrazione Massimo Livi Bacci in una lunga intervista ha spiegato perchè l'Italia ha bisogno di migranti.