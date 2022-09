Protocollo di cooperazione turistico firmato da Spagna e Giappone

Orizzonte Scuola

Ilavrà durata quinquennale, in coerenza con la scadenza del Piano nazionale di ripresa ... Lae fare sistema è la strada da seguire. Gli obiettivi sono ridurre, tendendo allo ...... fu il monito della Commissione Europea al 124esimo Paese (e primo del G7) a firmare il... Covid esanitaria Quasi un idillio, quello tra Roma e Pechino, trainato in gran parte ... Protocollo d’Intesa Telefono Azzurro – Garante per la Protezione dei Dati Personali La protezione dei minori e dell’uso sicuro di internet sono temi su cui Telefono Azzurro da sempre collabora attivamente con il Garante.È stata Modica, la splendida cittadina in provincia di Ragusa, in Sicilia, a fare da palcoscenico all’incontro per che ha gettato le basi per una cooperazione internazionale tra il Consorzio di tutela ...