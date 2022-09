Più wellfare e benessere | ecco cosa si chiede oggi per un impiego

Leggi su quifinanza

(Di domenica 25 settembre 2022) Nel mondo post-pandemia, stiamo assistendo a una netta disparità tra le percezioni delle aziende e le reali sensazioni dei dipendenti a lavoro. Proprio su questo tema si concentra “Disconnect to Reconnect”, la nuova ricerca di Adche indaga il ruolo delle aziende nella tutela deldei dipendenti. Difatti, mentre circa 3 aziende su 4 (73%) confermano che offrire un sostegno aldei propri dipendenti sia importante per migliorarne il coinvolgimento e la soddisfazione, in realtà il 60% dei dipendenti in Italia (contro il 45% a livello globale) non ritiene che la propria azienda offra un supporto in termini di. Equilibrio tra lavoro e vita privata Mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata è una base fondamentale per la soddisfazione personale e professionale. Tuttavia, nel mondo ...