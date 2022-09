Perché non si mette la scheda elettorale nell'urna: cos'è il tagliando antifrode (Di domenica 25 settembre 2022) Alle urne si registrano code e lentezze nelle operazioni di voto, 'colpa' anche del sistema anti - ... Leggi su quotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Alle urne si registrano code e lentezzee operazioni di voto, 'colpa' anche del sistema anti - ...

borghi_claudio : Alle 19 l'affluenza è del 51% Adesso quelli che avevano la strana idea che bisognasse non votare perché se l'afflue… - rulajebreal : La politica estera dei presunti patrioti/sovranisti. Salvini ha un accordo politico con il partito di Putin. Conte… - Pontifex_it : Al ricco non è rimasto neanche il nome, il povero invece ha un nome, Lazzaro, che significa “Dio aiuta”. Pur nella… - milleuniversi : RT @l_patrizia: 'Col mio avversario politico posso avere un dialogo o uno scontro ma sarà sempre un momento di crescita per entrambi, ma co… - _chiararb : RT @AnnaLeonardi1: Suggerisco alla Serracchiani di non occuparsi del terzo polo (che ha superato ben oltre le aspettative di tutti i sondag… -