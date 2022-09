Maltempo, a Napoli strade come fiumi: allagamenti e difficoltà in varie zone della città. Le immagini dal rione sanità (Di domenica 25 settembre 2022) Forti piogge hanno colpito Napoli trasformando le strade del rione sanità in fiumi. L’acquazzone che si è abbattuto sul territorio dalle prime ore di domenica ha provocato disagi e allagamenti in tutto il territorio, con particolare riferimento alla Riviera di Chiaia e alle zone limitrofe. I tombini intasati non sono riusciti a ricevere e smaltire l’acqua caduta in quantità nell’arco di poco tempo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Forti piogge hanno colpitotrasformando ledelin. L’acquazche si è abbattuto sul territorio dalle prime ore di domenica ha provocato disagi ein tutto il territorio, con particolare riferimento alla Riviera di Chiaia e allelimitrofe. I tombini intasati non sono riusciti a ricevere e smaltire l’acqua caduta in quantità nell’arco di poco tempo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

e44o : Oggi si scende un po' così... Con lo stile da guardio... #Napoli #ElezioniPolitiche2022 #VOTO #piove #maltempo - nonmiscrivere8 : RT @rep_napoli: Maltempo a Napoli, Riviera di Chiaia allagata e collegamenti difficili per Ischia e Procida. Ferma la Circumflegrea [di Tiz… - inarteziogio : RT @rep_napoli: Maltempo a Napoli, Riviera di Chiaia allagata e collegamenti difficili per Ischia e Procida. Ferma la Circumflegrea [di Tiz… - rep_napoli : Maltempo a Napoli, Riviera di Chiaia allagata e collegamenti difficili per Ischia e Procida. Ferma la Circumflegrea… - telodogratis : Maltempo, forti disagi per partenze dalle isole del Golfo di Napoli -