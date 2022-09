LIVE Motocross delle Nazioni 2022 in DIRETTA: Mattia Guadagnini prende la testa della corsa in gara-2! (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -18 Errore di Mattia Guadagnini, Sexton si avvicina sensibilmente, ma non passa! -19 Quinta posizione per Ruben Fernandez che sta facendo una gara molto regolare. -20 Andrea Adamo deve cercare di recuperare per migliorare il punteggio dell’Italia. -21 Mattia Guadagnini in questo momento è l’uomo più veloce in pista. -22 Jett Lawrence sta rischiando molto per cercare di raggiungere Sexton in seconda posizione. -23 Diciassettesimo Adamo che sembra far fatica a prendere il ritmo giusto. Il siciliano ha sofferto anche in gara-1. -24 Kay de Wolf finisce a terra! Errore davvero pesantissimo per l’olandese che riparte dalla ventesima posizione. -25 Molto bene gli americani: Sexton è secondo e Cooper è ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-18 Errore di, Sexton si avvicina sensibilmente, ma non passa! -19 Quinta posizione per Ruben Fernandez che sta facendo unamolto regolare. -20 Andrea Adamo deve cercare di recuperare per migliorare il punteggio dell’Italia. -21in questo momento è l’uomo più veloce in pista. -22 Jett Lawrence sta rischiando molto per cercare di raggiungere Sexton in seconda posizione. -23 Diciassettesimo Adamo che sembra far fatica are il ritmo giusto. Il siciliano ha sofferto anche in-1. -24 Kay de Wolf finisce a terra! Errore davvero pesantissimo per l’olandese che riparte dalla ventesima posizione. -25 Molto bene gli americani: Sexton è secondo e Cooper è ...

zazoomblog : LIVE Motocross delle Nazioni 2022 in DIRETTA: Tomac in testa Cairoli settimo Adamo quindicesimo. Attardato Coldenho… - zazoomblog : LIVE Motocross delle Nazioni 2022 in DIRETTA: Tomac al comando settimo Tony Cairoli - #Motocross #delle #Nazioni… - zazoomblog : LIVE Motocross delle Nazioni 2022 in DIRETTA: l’Italia cerca il bis con Tony Cairoli Olanda favorita - #Motocross… - zazoomblog : LIVE Motocross delle Nazioni 2022 in DIRETTA: Tony Cairoli prova a trascinare l’Italia verso il bis! - #Motocross… - MxBars : ????????????ITALYA???????????? FORZA RAGAZZI!?????? #TeamItaly #TeamItalia #Italy #Italia #mx #motocross #MXoN2022 #MXoN… -