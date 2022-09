Italiani all’estero: l’ala destra Giuseppe Borello (Di domenica 25 settembre 2022) Si continua con la rubrica dedicata agli “Italiani all’estero” e, per l’occasione, si tratta il percorso di Giuseppe Borello in Ungheria, con la maglia dell’Újpest. Come tanti altri calciatori Italiani, anche il giovane classe ’99 ha lasciato la sua patria in cerca di fortuna, trovata – in parte – nella OTP Bank Liga, prima divisione magiara. Dopo tante stagioni in Serie C, ha voluto sfruttare la chiamata dall’estero per rimettersi in gioco e cercare di mettere in mostra le sue qualità. La gavetta di Giuseppe Borello Nato a Roma il 28 Aprile 1999, Giuseppe Borello ha mosso i suoi primi passi nel mondo del calcio con il Crotone. Grazie al club calabrese, nel 2016/2017 riesce a esordire in Serie A, subentrando a Diego ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 25 settembre 2022) Si continua con la rubrica dedicata agli “” e, per l’occasione, si tratta il percorso diin Ungheria, con la maglia dell’Újpest. Come tanti altri calciatori, anche il giovane classe ’99 ha lasciato la sua patria in cerca di fortuna, trovata – in parte – nella OTP Bank Liga, prima divisione magiara. Dopo tante stagioni in Serie C, ha voluto sfruttare la chiamata dper rimettersi in gioco e cercare di mettere in mostra le sue qualità. La gavetta diNato a Roma il 28 Aprile 1999,ha mosso i suoi primi passi nel mondo del calcio con il Crotone. Grazie al club calabrese, nel 2016/2017 riesce a esordire in Serie A, subentrando a Diego ...

