Infortunio Zapata, ecco quando rientrerà l'attaccante dell'Atalanta (Di domenica 25 settembre 2022) ecco le ultime per quanto concerne i tempi di recupero dell'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata (causa Infortunio) Attualmente l'Atalanta è prima in classifica, ma la priorità rimane sempre quella di avere la squadra al completo: su tutti recuperare Duvan Zapata dopo l'Infortunio riscontrato contro il Torino. Ritornerà a pieno regime dopo la sosta? ecco i tempi di recupero del giocatore colombiano. Attualmente risulta che Zapata potrebbe (sulla carta) essere presente contro la Fiorentina, ma la scelta finale verrà dettata da Gasperini: portarlo in panchina oppure non convocarlo per precauzione, considerando la sfida contro l'Udinese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

