Incidente in montagna, due scalatori morti sul Gran Sasso: recuperati i corpi (Di domenica 25 settembre 2022) Sono stati recuperati dal Soccorso alpino e speleologico abruzzese i corpi dei due uomini morti in un Incidente sul Gran Sasso, ai pilastri di Pizzo Intermesoli. Una delle vittime aveva 55 anni ed era originaria di Roma, l'altra 42 anni e veniva da Sansepolcro, in provincia di Arezzo. Si erano persi i contatti nel pomeriggio di ieri, quando i familiari cercavano di rintracciarli. I cellulari non raggiungibili e nessuna notizia da parte dei due hanno fatto pensare al peggio già in serata, quando è scattato l'allarme, alle 23 l'auto di uno dei due era ancora parcheggiata ai Prati di Tivo. Subito la Prefettura di Teramo ha attivato il protocollo dei soccorsi in montagna e ha allertato il Soccorso Alpino e Speleologico: sono partite delle squadre di terra dalla stazione di ...

