In ospedale incinta per un malore, scopre un tumore al cervello: operata una 35enne, salvata con la bambina (Di domenica 25 settembre 2022) L'obiettivo dei medici del Policlinico di Bari era uno solo, riuscire a salvare mamma e figlia da un'emergenza che non avrebbe concesso molto altro tempo. La donna 35enne è arrivata al pronto soccorso dell'ospedale pugliese in codice rosso. I medici raccontano come alla 35esima settimana di gravidanza presentasse delle forti alterazioni dello stato di coscienza e un deficit della forza e della capacità espressiva. «Un rapido precipitare del quadro neurologico», lo hanno definito, che ha portato l'equipe a decidere per un'immediata risonanza magnetica. Dall'esame la donna è venuta a conoscenza di una voluminosa massa all'interno del cranio, un probabile tumore nella regione temporale sinistra. La scelta a quel punto è stata quella di convocare una riunione straordinaria con un'equipe multidisciplinare: i medici di ginecologia ed ...

