I programmi in tv oggi, 25 settembre 2022: film e intrattenimento (Di domenica 25 settembre 2022) Su Rai Uno Soliti ignoti – Il ritorno, su Sky Cinema settembre. Guida ai programmi Tv della serata del 25 settembre 2022 Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 25 settembre 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai Tre dalle 21.20 Il colpo del leone. Per aiutarlo a ritrovare la fidanzata perduta, Romain, dottore di un ospedale psichiatrico, non ha altra scelta che lasciare scappare Léo Milan, uno dei pazienti che ... Leggi su lopinionista (Di domenica 25 settembre 2022) Su Rai Uno Soliti ignoti – Il ritorno, su Sky Cinema. Guida aiTv della serata del 25Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 25? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Tre dalle 21.20 Il colpo del leone. Per aiutarlo a ritrovare la fidanzata perduta, Romain, dottore di un ospedale psichiatrico, non ha altra scelta che lasciare scappare Léo Milan, uno dei pazienti che ...

ladyonorato : Non c’è niente di cui godere. Ciò che avviene oggi è solo l’estensione delle vittime sacrificali di un piano precis… - _Techetechete : Il #20settembre 1947 nasceva #MiaMartini, che oggi ricordiamo sulle emozionanti note del suo concerto live dagli st… - Lopinionista : I programmi in tv oggi, 25 settembre 2022: film e intrattenimento - geminival05 : @VanziniChiara @19520105F @oggi_conduso_io R da quando è uscita dal gf non ha fatto niente se non cose da raccomoda… - informapirata : @StePic62 @vitalbaa I programmi c'erano e, a essere sinceri, alcuni facevano davvero pietà. Ma, mi chiedo, chi c'è… -