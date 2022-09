“Fai buon viaggio amore mio”: dolorosa perdita per l’attore (Di domenica 25 settembre 2022) Momento doloroso per il noto attore che su Instagram ha voluto condividere il dispiacere per la perdita di qualcuno a lui molto caro. Lo conosciamo come un artista talentuoso, solare e sempre sorridente. La sua presenza scenica sul set è evidente e gli ha permesso di riscuotere sempre grande successo nelle varie fiction che ha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 25 settembre 2022) Momento doloroso per il noto attore che su Instagram ha voluto condividere il dispiacere per ladi qualcuno a lui molto caro. Lo conosciamo come un artista talentuoso, solare e sempre sorridente. La sua presenza scenica sul set è evidente e gli ha permesso di riscuotere sempre grande successo nelle varie fiction che ha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Lucabomber19 : @Laura35420274 Ti auguro buon lavoro allora, fai belle foto ?? - BarbieXanax : @tomxygen @NickoG82 @VittorioBucaio1 ultima cosa, Tommy ti difenisci 'imprenditore digitale' perchè hai 17k followe… - Filomen83869405 : @chiarabottino_ Augurissimi hai tuoi nonni ricorda sempre che loro sono patrimonio della nostra storia , e bisogna… - melotuitto : @rosanna_2021 @ClaudioDeglinn2 @IPredicatore se per te, come i governi passati, sempre prona all’UE, le ingerenze… - ValeriaSanna16 : Mi spiace per te che fai ironia su una cosa molto importante e seria, il futuro di tutti noi , che non vedi questa… -