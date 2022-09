Elezioni 2022 | Cirinnà | “Divisione dei registri per maschi e femmine va superata”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 25 settembre 2022) (Adnkronos) – Ladeielettorali tra uomini e donne va. E’ la riflessione di Monica, candidata del Pd, dopo il voto espresso per le. “Ho votato! E ho portato con me una dichiarazione scritta con la quale ho chiesto di mettere a verbale che ladeielettorali perva. È un ostacolo all’esercizio del voto delle persone trans e non binarie che, in questo modo, sono costrette a fare coming out”, scrivesu Facebook. La senatrice è candidata al Senato nel collegio Lazio 1 – U04 per il centrosinistra. “Si potrebbero, invece, dividere elettrici ed elettori in ordine alfabetico in base al ...