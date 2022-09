Brutta notizia per il nuovo digitale terrestre: cosa hanno scoperto (Di domenica 25 settembre 2022) Per il digitale terrestre ci siamo concentrati sul risolvere problemi legati alla ricezione ma c’è una questione altrettanto importante che non va sottovalutata Nel corso degli ultimi mesi moltissime famiglie italiane si sono trovate nella condizione di dover acquistare un nuovo televisore oppure un nuovo decoder per poter continuare a vedere i canali in chiaro. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 25 settembre 2022) Per ilci siamo concentrati sul risolvere problemi legati alla ricezione ma c’è una questione altrettanto importante che non va sottovalutata Nel corso degli ultimi mesi moltissime famiglie italiane si sono trovate nella condizione di dover acquistare untelevisore oppure undecoder per poter continuare a vedere i canali in chiaro. L'articolo proviene da Consumatore.com.

aryastanka : Non voglio manco vedere i trend perché altrimenti non dormo, mi sveglio domani con la brutta notizia che è meglio - zahraxpoll : vabbè io vado a dormire, ormai so già la brutta notizia che troverò al mio risveglio - ulceragastrica : Io non sono pronta a ricevere la brutta notizia della destra vincitrice, non credo che il mio cuore possa reggere u… - Jango08244187 : @bianca_cappa Brutta notizia - mirrorbvllwt : la paura di svegliarmi con una brutta notizia è tanta -