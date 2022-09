AEW | Miro non sembra interessato ad un ritorno in WWE

(Di domenica 25 settembre 2022) Negli ultimi giorni stanno circolando diverse voci riguardanti dei possibili contatti fra dirigenza WWE e alcune superstar della AEW. Alcune di queste voci sono anche alimentate dal fatto che alcuni membri del roster AEW nonno essere contenti della loro attuale gestione e anche il morale non è dei migliori per numerose vicende interne.resta in AEW Una delle superstar che si diceva essere delle più scontente riguardo la propria gestione è, che però a più riprese ha provato a far chiarezza sulla questione dicendo di voler dare tutto per arrivare a vincere il titolo mondiale in AEW. Secondo quanto riportato dal giornalista Ryan Frederick del Wrestling Observer,nonintenzionato ad unin WWE e vuole giocarsi le sue carte in AEW.

Zona - Atlantic Championship Fatal 4 Way : PAC batte, Malakai Black & Clark Connors Primo titolo inper PAC che si laurea All - Atlantic Champion al termine di un grande Fatal 4 Way. La ...InterimWorld Heavyweight Championship Match: Jon Moxley vs Hiroshi Tanahashi All - Atlantic Championship Match: PAC vsvs Malakai Black o Penta Oscuro vs Tomohiro IshiiWomen's World ... Malakai Black was granted a "conditional" release from AEW earlier this month, and he could be the next star to make a return to WWE.