webecodibergamo : Premiato «Pilgrims» presentato da due registi iraniani. Il direttore artistico Gianni Canova: il festival un faro d… -

L'Eco di Bergamo

... Matteo Cocco ("Sulla mia pelle", "Volevo nascondermi", per cuiil Premio David di Donatello),... sabato 24 alle 21 la serata di gala con premiazione dei corti vincitori dei concorsie ...... Matteo Cocco ("Sulla mia pelle", "Volevo nascondermi", per cuiil Premio David di Donatello),... sabato 24 alle 21 la serata di gala con premiazione dei corti vincitori dei concorsie ... A CortoLovere vince la storia dei due bambini in cerca della madre Il concorso. Premiato «Pilgrims» presentato da due registi iraniani. Il direttore artistico Gianni Canova: il festival un faro di Bergamo sulla cultura. Divertono Pupi Avati e Anna Finocchiaro. Il Fes ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...